Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Mann in Espelkamp lebensgefährlich verletzt - Festnahme eines Tatverdächtigen - MK "Lenker"

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Espelkamp - Die Staatsanwaltschaft Bielefeld und die Mordkommission "Lenker" des Polizeipräsidiums Bielefeld teilen mit, dass ein dringend tatverdächtiger 18-Jähriger am Donnerstagmorgen, 31.07.2025, festgenommen wurde.

Durch die umfangreichen öffentlichen Aufrufe der Ermittler zu dem versuchten Tötungsdelikt am Sonntag, 08.06.2025, bei dem ein 48-jähriger Mann aus Espelkamp lebensgefährlich verletzt wurde, gingen nur vereinzelte Hinweise bei der Polizei und Staatsanwaltschaft ein. Dafür hat die intensive Arbeit der Mordkommission in den vergangenen Wochen zur Ermittlung des mutmaßlichen Haupttäters geführt.

In dieser Woche beantragte die Staatsanwaltschaft Bielefeld Durchsuchungsbeschlüsse und einen Haftbefehl gegen einen dringend tatverdächtigen 18-Jährigen aus Stemwede. Am Donnerstagmorgen überraschten ihn die Mordermittler an seinem Wohnort und nahmen ihn fest. Er wird des versuchten Totschlags verdächtigt. Bislang äußerte er sich nicht zu dem Tatvorwurf. Eine Haftrichterin des Amtsgerichts Bielefeld ordnete für den mutmaßlichen Haupttäter die Untersuchungshaft am Donnerstagvormittag an.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6051346

Zweite Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6054432

Dritte Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/6064690

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell