POL-BI: Täter bei Kupferrohrdiebstahl überrascht - Zeugen gesucht

Bielefeld (ots) - MK - Bielefeld - BAB 2 - Herford - Bad Salzuflen - Ein aufmerksamer Zeuge meldete der Polizei am späten Dienstagabend, 29.07.2025, einen Mercedes-Fahrer auf der A 2 in Richtung Dortmund. Er hatte den Fahrer beobachtet, wie er in Schlangenlinien durch eine Autobahnbaustelle bei Bad Salzuflen gefahren und dabei mit einer Warnbake zusammengestoßen war. ...

mehr