Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250925-2: Mann zu Boden gestoßen und ausgeraubt

Kerpen (ots)

Ermittler suchen Zeugen

Die Polizei Rhein-Erft-Kreis fahndet nach vier schlanken Männern in dunklen Jogginganzügen im Alter von 20 bis 25 Jahren, die Mittwochabend (24. September) in Kerpen einen Mann (56) zu Boden gestoßen und beraubt haben sollen. Der Haupttäter soll etwa 20 Jahre alt und etwa 180 Zentimeter groß sein. Er habe ein kantiges Gesicht und sei mit einer blauen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und Sportschuhen bekleidet gewesen. Er habe seine Kapuze tief ins Gesicht gezogen gehabt.

Die Beamten des Kriminalkommissariats 22 haben die Ermittlungen aufgenommen und suchen Zeugen. Hinweise nehmen die Ermittler telefonisch unter 02271 81-0 oder per E-Mail an poststelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Laut ersten Informationen habe der Geschädigte gegen 20.30 Uhr auf einer Bank vor dem Schwimmbad an der Philipp-Schneider-Straße gesessen. In der Nähe hätten sich die vier jungen Männer aufgehalten. Der Haupttäter habe den 56-Jährigen dann plötzlich von der Bank gestoßen und nach seinem schwarzen Rucksack gegriffen. Auf der Flucht habe sich die Gruppe dann aufgeteilt. Zwei seien in Richtung Lothringer Straße, der Haupttäter und ein weiterer in Richtung Sindorfer Straße gerannt. Ein Zeuge habe wenig später den erbeuteten Rucksack zwischen der Europaschule und dem nahegelegenen Einkaufszentrum aufgefunden. Alarmierte Polizisten leiteten umgehend eine Fahndung ein. Sie sicherten Spuren, stellten Beweismittel sicher und fertigten eine Strafanzeige. (rs)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Rhein-Erft-Kreis
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 02271 81-3305
Fax: 02271 81-3309
Mail: pressestelle.rhein-erft-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rhein-Erft-Kreis

