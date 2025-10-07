Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sersheim: Trickdiebe bestehlen Seniorin

Ludwigsburg (ots)

Eine 77 Jahre alte Frau wurde am Montag (06.10.2025) Opfer von Trickdieben. Die 77-Jährige war gegen 12:00 Uhr in der Schloßstraße in Sersheim unterwegs, als sie aus einem blauen Van heraus nach dem Weg zu einem Krankenhaus gefragt wurde. Während die 77-Jährige den Weg erklärte, stieg eine etwa 50-jährige Frau mit Kopftuch aus dem Fond des Van aus, gab der 77-Jährigen einen Kuss und legte ihr eine mutmaßlich wertlose Halskette um. Danach stieg die Unbekannte wieder in das Fahrzeug und fuhr davon. Erst später stellte die Seniorin das Fehlen ihrer Goldkette im Wert von etwa 300 Euro fest. Der blaue Van hatte mutmaßlich ein Esslinger (ES-) Kennzeichen. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim unter Tel. 07147 27406-0 oder per E-Mail an vaihingen-enz.prev@polizei.bwl.de zu melden.

