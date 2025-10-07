PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Oberstenfeld: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots)

Noch unbekannte Täter verschafften sich am Montag (06.10.2025) zwischen 09:50 und 12:40 Uhr Zutritt in ein Wohnhaus in der Ilsfelder Straße in Oberstenfeld. Die Unbekannten öffneten zunächst gewaltsam eine Terassentür einer Einliegerwohnung. Von dort gelangten sie in einen Garagenanbau und in die darüberliegenden Wohnräume. Die Einbrecher durchwühlten auf allen Etagen sämtliche Schränke und Schubladen. Ob etwas entwendet wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich auf rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg unter Tel. 0800 1100225 oder per E-Mail an hinweise.kripo.ludwigsburg@polizei.bwl.de zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ludwigsburg
Telefon: 07141 18-8777
E-Mail: ludwigsburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell

