POL-COE: Dülmen, Mühlenweg
Einbruch in ein Medizin-Zentrum
Coesfeld (ots)
Am Wochenende (19-21.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Medizin-Zentrum auf dem Mühlenweg in Dülmen ein. Im Inneren hebelten sie die Türen der Praxen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten noch nichts gesagt werden.
Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell