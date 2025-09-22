Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Mühlenweg

Einbruch in ein Medizin-Zentrum

Coesfeld (ots)

Am Wochenende (19-21.2025) brachen bislang unbekannte Täter in ein Medizin-Zentrum auf dem Mühlenweg in Dülmen ein. Im Inneren hebelten sie die Türen der Praxen auf und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Zu möglichem Diebesgut konnten noch nichts gesagt werden.

Hinweise bitte an die Polizei in Dülmen unter 02594-7930.

