POL-COE: Dülmen, Stockhover Weg/ Schwarzer Audi A6 Avant beschädigt
Coesfeld (ots)
Am Stockhover Weg hat ein unbekannter Autofahrer einen schwarzen Audi A6 Avant beschädigt. Dieser stand zwischen 21 Uhr am Freitag (19.09.25) und 11 Uhr am Samstag (20.09.25) auf einem Stellplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
