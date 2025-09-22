Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/ Person wirft Flasche auf Auto

Coesfeld (ots)

Eine unbekannte Person hat am Samstag (20.09.25) eine Flasche in Richtung eines fahrenden Autos geworfen haben. Das geschah gegen 22.30 Uhr auf der Lindenstraße in Appelhülsen. Danach lief diese Person auf die Straße, sodass die Fahrerin ausweichen musste. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Person wird wie folgt beschrieben:

-männlich -circa 25 Jahre -bekleidet mit blauer Adidas-Jogginghose und Zipper

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell