Seniorin bedrängt und geklaut

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter hielten mit ihrem Auto am 21.09.2025, gegen 17.00 Uhr, auf der Dülmener Straße in Coesfeld, neben einer 84-jährige Fußgängerin aus Coesfeld und sprachen sie an. Sie verwickelten sie in ein Gespräch und gaben vor ihr Schmuck schenken zu wollen. Dabei legten sie ihr diversen Modeschmuck an, obwohl sie ablehnte. In Anschluss stellte die Coesfelderin fest, dass ihre wertvolle Halskette fehlte.

Die Personen können wie folgt beschrieben werden:

1. Person (Mann auf dem Beifahrersitz):

- männlich - 45 - 50 Jahre alt - dunkle Haare - breite Statur, breites Gesicht - weißes Hemd

Da die Person nur im Auto gesessen habe, könne sie keine Angaben zur Größe und Hose, etc. machen.

2. Person (Frau auf der Rückbank)

- weiblich - südländisches Erscheinungsbild - 55 - 60 Jahre alt - 160 - 165cm groß - braune, längere Haare - schwarzer Mantel - schwarze Hose

Die dritte Person sei der Fahrzeugführer gewesen, sie habe diese Person jedoch nicht richtig sehen könne. Sie glaube, dass es sich um einen männlichen Fahrzeugführer handeln könnte.

Die Personen seien in einem kleinen Opel, vermutlich Corsa, mit Euskirchener Kennzeichen geflüchtet.

Hinweise bitte an die Polizei in Coesfeld unter 02541-140.

