POL-COE: Coesfeld, Rietmannweg/Angebliche Reinigungskraft entwendet Goldschmuck - weitere Geschädigte gesucht

Ein Ehepaar aus Coesfeld nahm Kontakt zu einer Frau auf, die über eine Kleinanzeigenplattform per Internet/App ihre Dienste als Reinigungskraft. Es wurden zwei Termine für ein Probearbeiten vereinbart, die bereits im Juni und Juli dieses Jahres stattfanden. Als die Eheleute die Frau dann jedoch im August für ein festes Beschäftigungsverhältnis erneut kontaktieren wollten, war diese nicht mehr erreichbar. Erst im September bemerkte die Geschädigte nun das Fehlen zweier hochwertiger, goldener Schmuckstücke aus dem Haus. Da ein Einbruch ausgeschlossen werden konnte, kam als Tatverdächtige ausschließlich die angebliche Reinigungskraft in Betracht.

Die bisherigen Ermittlungen haben ergeben, dass es sich dabei um eine 34-jährige mit montenegrinischer Staatsangehörigkeit und Wohnsitz in Coesfeld handelt.

Die Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben:

- weiblich - südeuropäischer Phänotyp - etwa 160 cm groß - kräftige Statur - lange, braune Haare - Nasenpiercing

Weiter haben sich Hinweise darauf ergeben, dass die Tatverdächtige noch für weitere, ähnlich gelagerte Taten im Bereich Coesfeld in Betracht kommen könnte.

Die Polizei fragt:

- Wo ist die beschriebene Person in den Jahren 2024 oder 2025 möglicherweise noch als Reinigungskraft in Erscheinung getreten? - Wo wurden Diebstähle in den Jahren 2024 oder 2025 in diesem Zusammenhang möglicherweise noch nicht bemerkt oder nicht bei der Polizei angezeigt?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02541-140 bei der Polizei Coesfeld zu melden.

