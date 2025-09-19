POL-COE: Dülmen, Südring/Einbrecher scheitern an Wohnungstür
Coesfeld (ots)
Unbekannte Täter versuchten, die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Südring aufzubrechen. Am Donnerstag (18.09.) zwischen 06.10 Uhr und 16.30 Uhr hebelten sie an der Holztür, die dem Einbruchsversuch jedoch standhielt. Die Täter flüchteten unerkannt ohne Beute. Der Wohnungseigentümer stellte die Beschädigungen später fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell