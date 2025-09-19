PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, Südring/Einbrecher scheitern an Wohnungstür

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter versuchten, die Wohnungstür einer Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Südring aufzubrechen. Am Donnerstag (18.09.) zwischen 06.10 Uhr und 16.30 Uhr hebelten sie an der Holztür, die dem Einbruchsversuch jedoch standhielt. Die Täter flüchteten unerkannt ohne Beute. Der Wohnungseigentümer stellte die Beschädigungen später fest. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Dülmen unter der Nummer 02594-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 19.09.2025 – 10:02

    POL-COE: Coesfeld, Hansestraße/Ertappter Ladendieb begeht weitere Straftaten

    Coesfeld (ots) - Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes eines Supermarktes beobachtete am Donnerstag (18.09.) gegen 21.10 Uhr einen Kunden dabei, wie dieser mehrere Artikel in seinen mitgeführten Rucksack steckte und den Markt anschließend verließ, ohne zu bezahlen. Die hinzugerufenen Polizeibeamten fanden im Rucksack insgesamt 15 Artikel, die der Mann gestohlen ...

    mehr
  • 19.09.2025 – 08:28

    POL-COE: Ascheberg, Karl-Leisner-Straße/Einbrecher kommen durch die Terrassentür

    Coesfeld (ots) - Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht von Dienstag (16.09.) auf Mittwoch (17.09.) in ein Einfamilienhaus ein. Gegen 01.40 Uhr schlugen sie die Scheibe einer Terrassentür ein, gelangten so in das Wohnhaus und durchsuchten dieses offenbar nach Wertgegenständen. Angaben zum Diebesgut liegen bisher nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizei ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 16:49

    POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/Einbruch in Jugendtreff

    Coesfeld (ots) - Unbekannte Täter brachen in einen Jugendtreff am Niederstockumer Weg ein. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (17.09.), 21.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 07.00 Uhr schlugen sie ein Fenster ein und durchwühlten einen Büroraum. Anschließend flüchteten sie auf den gleichen Weg in unbekannte Richtung. Zur möglichen Tatbeute liegen noch keine abschließenden Angaben vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. ...

    mehr
