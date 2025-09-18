PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Nottuln, Niederstockumer Weg/Einbruch in Jugendtreff

Coesfeld (ots)

Unbekannte Täter brachen in einen Jugendtreff am Niederstockumer Weg ein. Im Zeitraum zwischen Mittwoch (17.09.), 21.00 Uhr und Donnerstag (18.09.), 07.00 Uhr schlugen sie ein Fenster ein und durchwühlten einen Büroraum. Anschließend flüchteten sie auf den gleichen Weg in unbekannte Richtung. Zur möglichen Tatbeute liegen noch keine abschließenden Angaben vor. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Zeugen werden gebeten, sich unter der Nummer 02594-7930 bei der Polizei Dülmen zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

