POL-COE: Havixbeck, Hohenholter Straße/ Automat aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Eine unbekannte Person hat in der Nacht auf Mittwoch (17.09.25) einen Snackautomaten an der Hohenholter Straße aufgebrochen. Gegen 1.20 Uhr schlug der Täter die Scheibe mit einem Gullideckel ein. Er erbeutete E-Zigaretten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
