Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots)

Am Hülsenweg sind Unbekannte am Mittwoch (17.09.25) in ein Haus eingebrochen. Zwischen 8.30 Uhr und 13.30 Uhr öffneten die Täter gewaltsam die Terrassentür. Angaben über mögliches Diebesgut liegen nicht vor. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

