POL-COE: Dülmen, Hülsenweg/ Einbruch in Haus

Coesfeld (ots) - Die Polizei sucht den unfallbeteiligten Fahrer eines weißen Lkw. Gegen 13.40 Uhr beobachteten Zeugen am Mittwoch (17.09.25) wie dieser in den Gegenverkehr geriet, worauf ein Busfahrer ausweichen musste und eine Mülltonne beschädigte. Das geschah auf Höhe Stevede 51. Der Fahrer des Lkw fuhr weiter. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld ...

