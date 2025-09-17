POL-COE: Coesfeld, Raubüberfall auf Bäckereifiliale, Neutorstraße 25
Coesfeld (ots)
Am Mittwochmorgen, 05:41 Uhr verlangte ein unbekannter Täter unter Androhung von Gewalt von der Filialmitarbeiterin die Herausgabe der Einnahmen aus der Kasse. Danach flüchtete dieser fußläufig in unbekannte Richtung. Eine Fahndung nach dem Täter verlief bislang erfolglos.
Täterbeschreibung
männlich ca. 20-25 Jahre ca. 180-185 cm auffällig schlanke Figur schwarzer Hoodie schwarzer Schal schwarze Hose
Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Fall geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02591-7930 zu melden.
