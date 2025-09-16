PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Einbrüche

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in einen Kindergarten und in ein Pfarrheim an der Straße An der Kreuzkirche eingebrochen. In beiden Fällen öffneten die Täter gewaltsam Fenster. Nach derzeitigem Stand entwendeten diese nichts aus dem Kindergarten und Bargeld aus dem Pfarrheim. Die Tatzeiten liegen zwischen 18 Uhr am Montag (15.09.25) und 8 Uhr am Dienstag (16.09.25). Die Polizei in Dülmen prüft einen Zusammenhang und bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

