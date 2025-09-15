POL-COE: Rosendahl, Holtwick, Am Holtkebach/ Transporter aufgebrochen
Coesfeld (ots)
Unbekannte haben Transporter an der Straße Am Holtkebach in Holtwick aufgebrochen. Zwischen 21.30 Uhr am Freitag (12.09.25) und 6.45 Uhr am Montag (15.09.25) liegt die Tatzeit. Entwendet wurden Werkzeuge. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell