POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg/ Einbruch in Nagelstudio

Coesfeld (ots) - Der unbekannte Fahrer eines E-Scooters ist am Montag (15.09.25) am Druffels Weg gegen einen Bus gefahren. Passiert ist das gegen 8.05 Uhr auf Höhe des Hüppelswicker Wegs. Der Fahrer flüchtete im Anschluss. An dem Bus entstand Sachschaden. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: 02541-14-195 ...

