POL-COE: Nottuln, Oberstockumer Weg/ Einbruch in Nagelstudio
Coesfeld (ots)
Unbekannte sind am Oberstockumer Weg in ein Nagelstudio eingebrochen. Zwischen 13.30 Uhr am Freitag (12.09.25) und 8.15 Uhr am Montag (15.09.25) hebelten die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten Bargeld und ein Pedelec. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
