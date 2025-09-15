POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/ E-Scooter-Fahrer gesucht

Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Kreuzweg einen schwarzen VW Golf beschädigt. Zwischen 19 Uhr am Samstag (13.09.25) und 10.30 Uhr am Sonntag (14.09.25) stand dieser auf einem Parkplatz vor einem Haus. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

