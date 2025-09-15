PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-COE: Coesfeld, Druffels Weg/ E-Scooter-Fahrer gesucht

Coesfeld (ots)

Der unbekannte Fahrer eines E-Scooters ist am Montag (15.09.25) am Druffels Weg gegen einen Bus gefahren. Passiert ist das gegen 8.05 Uhr auf Höhe des Hüppelswicker Wegs. Der Fahrer flüchtete im Anschluss. An dem Bus entstand Sachschaden. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

