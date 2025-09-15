POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Grauer BMW 420d xDrive beschädigt

Coesfeld (ots) - Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am 14.09.2025, gegen 13.20 Uhr, auf der L550 in Havixbeck schwer. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Gronau befuhr zu diesem Zeitpunkt die L550 in Fahrtrichtung Havixbeck. Im Bereich der Einmündung zur L874 beabsichtigte er seine Fahrt weiter geradeaus fortzusetzen. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Billerbeck fuhr vor ihm und wollte ihrerseits ...

mehr