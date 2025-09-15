POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Grauer BMW 420d xDrive beschädigt
Coesfeld (ots)
Auf dem Marktkauf-Parkplatz hat ein unbekannter Autofahrer am Samstag (13.09.25) einen grauen BMW 420d xDrive beschädigt. Zwischen 15.50 Uhr und 16.25 Uhr stand der dort. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
Rückfragen bitte an:
Polizei Coesfeld
Pressestelle
Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw
Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell