POL-COE: Havixbeck, L550, L874/ Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am 14.09.2025, gegen 13.20 Uhr, auf der L550 in Havixbeck schwer.

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Gronau befuhr zu diesem Zeitpunkt die L550 in Fahrtrichtung Havixbeck. Im Bereich der Einmündung zur L874 beabsichtigte er seine Fahrt weiter geradeaus fortzusetzen.

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Billerbeck fuhr vor ihm und wollte ihrerseits links abbiegen. Hierzu verlangsamte sie ihre Fahrt. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät, wich nach links aus, um ein Auffahren zu verhindern und kollidierte hier dennoch mit der Linksabbiegenden Autofahrerin. Bei dem Unfall verletzte sich der Gronauer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ein ein Krankenhaus.

Die Unfallörtlichkeit blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

