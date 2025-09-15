PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Havixbeck, L550, L874/ Motorradfahrer schwer verletzt

Coesfeld (ots)

Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am 14.09.2025, gegen 13.20 Uhr, auf der L550 in Havixbeck schwer.

Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Gronau befuhr zu diesem Zeitpunkt die L550 in Fahrtrichtung Havixbeck. Im Bereich der Einmündung zur L874 beabsichtigte er seine Fahrt weiter geradeaus fortzusetzen.

Eine 38-jährige Autofahrerin aus Billerbeck fuhr vor ihm und wollte ihrerseits links abbiegen. Hierzu verlangsamte sie ihre Fahrt. Dies bemerkte der Motorradfahrer zu spät, wich nach links aus, um ein Auffahren zu verhindern und kollidierte hier dennoch mit der Linksabbiegenden Autofahrerin. Bei dem Unfall verletzte sich der Gronauer schwer. Ein Rettungswagen brachte ihn ein ein Krankenhaus.

Die Unfallörtlichkeit blieb für den Zeitraum der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

  15.09.2025 – 11:11

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße /

    Coesfeld (ots) - Drei unbekannte männliche Personen versuchten am 12.09.2025, gegen 17.15 Uhr, Waren in einem geschätzten Wert von 1500 Euro aus einem ALDI Markt auf der Dülmener Straße in Lüdinghausen, Seppenrade zu entwenden. Auf Grund einer Sicherheitsvorkehrung an dem Einkaufswagen ließen die unbekannten Täter die Ware zurück und flüchteten mit einem grauen Hyundai in Richtung Haltern. Hinweise bitte an die ...

    mehr
  15.09.2025 – 10:44

    POL-COE: Nottuln, Appelhülsener Straße / Pedelecfahrer schwer verletzt

    Coesfeld (ots) - Ein 25-jähriger Pedelecfahrer aus Nottuln befuhr am 14.09.2025, gegen 20.43 Uhr, die Appelhülsener Straße in Nottuln und beabsichtigte im Verlauf seiner Fahrt auf den Geh- und Radweg neben der Fahrbahn auf der anderen Straßenseite abzubiegen. Hierzu überquerte er den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Ein 27-jähriger Autofahrer aus Nottuln befuhr zu ...

    mehr
