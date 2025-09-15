PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße /

Coesfeld (ots)

Drei unbekannte männliche Personen versuchten am 12.09.2025, gegen 17.15 Uhr, Waren in einem geschätzten Wert von 1500 Euro aus einem ALDI Markt auf der Dülmener Straße in Lüdinghausen, Seppenrade zu entwenden. Auf Grund einer Sicherheitsvorkehrung an dem Einkaufswagen ließen die unbekannten Täter die Ware zurück und flüchteten mit einem grauen Hyundai in Richtung Haltern.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

