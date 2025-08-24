PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: E-Roller am Bahnhof entwendet +++ Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer in Schwalbach angehalten +++ Polizei stoppt betrunkenen Fahrzeugführer in Kelkheim

Hofheim (ots)

1. E-Scooter am Bahnhof entwendet,

Eschborn, Stuttgarter Straße, Samstag, 23.08.2025, 15:30 Uhr bis 21:30 Uhr

(Sz) Am Samstag kam es am Eschborner Südbahnhof zum Diebstahl eines E-Scooters. Der Eigentümer hatte sein Gefährt der Marke Xiaomi am Samstag, 15:30 Uhr am Bahnhof abgestellt und verschlossen. Als er gegen 21:30 Uhr zurückkehrte, bemerkte er den Diebstahl. Zum Zeitpunkt des Diebstahls war am E-Scooter das Versicherungskennzeichen 406 LXB des aktuellen Jahres angebracht.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn (06196/9695 - 0) entgegen.

2. Alkoholisierter Verkehrsteilnehmer in Schwalbach angehalten,

Schwalbach am Taunus, Frankfurter Straße, Sonntag, 24.08.2025, 07:00 Uhr

(Sz) Am Sonntagmorgen stoppte eine Streife der Polizeistation Eschborn einen alkoholisierten Verkehrsteilnehmer in der Frankfurter Straße in Schwalbach am Taunus. Ein durchgeführter Atemalkoholtest führte bei der um 07:00 Uhr durchgeführten Kontrolle zu einem Wert von 1,77 Promille. Der 63-Jährige Schwalbacher muss sich nun wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten. Auf der Polizeidienststelle wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Des Weiteren wurden der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

3. Polizei stoppt betrunkenen Fahrzeugführer in Kelkheim,

Kelkheim (Taunus), Benzstraße, Sonntag, 24.08.2025, 02:00 Uhr

(Sz) Am frühen Sonntagmorgen hielten Polizeibeamte der Polizeistation Kelkheim gegen 02:00 Uhr den Fahrer eines VW Golf in der Benzstraße in Kelkheim an. Bei einem durchgeführten Atemalkoholtest wurde bei dem 22-jährigen Kelkheimer erheblicher Alkoholkonsum festgestellt. Mit einem Wert von 1,79 Promille muss er sich nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Beschuldigte wurde für eine Blutentnahme zur Polizeistation verbracht. Dort wurden auch dessen Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell