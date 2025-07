Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Fahndungserfolg: Bundespolizei nimmt 24-Jährigen mit Haftbefehl am Duisburger Hauptbahnhof fest

Duisburg (ots)

In den späten Abendstunden des 27. Juli 2025 nahmen Bundespolizisten einen 24 - Jährigen im Duisburger Hauptbahnhof fest. Gegen den Mann lag ein Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Aachen wegen fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubten Entfernens vom Unfallort in Tateinheit mit vorsätzlichem Fahren ohne Fahrerlaubnis sowie Erschleichen von Leistungen vor. Die fällige Geldstrafe in Höhe von 2.100 EUR konnte junge Mann nicht aufbringen.

Gegen 22.30 Uhr wurde der 24-jährige Deutsche in der Haupthalle des Duisburger Hauptbahnhofes durch die Beamten kontrolliert. Bei der Überprüfung seiner Personalien stellte sich heraus, dass ein Haftbefehl gegen ihn vorlag. Da er die Geldstrafe nicht entrichten konnte, muss er nun für 35 Tage in Haft.

Bei einer Durchsuchung auf der Wache fanden die Beamten bei der Person zusätzlich eine geringe Menge Amphetamin auf.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,1 Promille.

Der Festgenommene wurde nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Duisburg-Hamborn überstellt.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell