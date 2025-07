Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mann mit diversem Schmuck angetroffen - Bundespolizei ermittelt gegen mutmaßlichen Dieb

Essen (ots)

Am Morgen des 27. Juli kontrollierten Bundespolizisten am Essener Hauptbahnhof einen polnischen Staatsangehörigen. Im weiteren Verlauf fanden die Beamten eine große Menge an Schmuck, den er nach eigenen Angaben entwendet habe.

Gegen 11 Uhr trafen Einsatzkräfte am Hauptbahnhof Essen auf einen 37-Jährigen. Dieser wirkte beim Erblicken der Beamten äußerst nervös und schaute sich rasch um. Daraufhin sprachen ihn die Polizisten an und führten eine Personenkontrolle durch.

Er gab an, dass er keine Ausweisdokumente mitführe. Auf die Nachfrage, ob er gefährliche oder verbotene Gegenstände mitführe, reagierte er erneut nervös und zögerte mit seinen Antworten. Daraufhin durchsuchten ihn die Uniformierten und fanden mehrere Uhren und Ketten. Zudem entdeckten sie zwei Fahrkarten, die auf einen anderen Namen ausgestellt waren.

Auf Nachfrage zum Schmuck gab der Wohnungslose an, dass er diesen entwendet habe.

Daraufhin belehrten ihn die Beamten, und der bestätigte seine Aussage. Zu den Fahrkarten befragt, äußerte er, dass er diese gefunden habe.

Die Bundespolizisten beschlagnahmten alle Gegenstände.

Auf der Dienststelle stellten die Einsatzkräfte, durch Überprüfung der Fingerabdrücke, die Identität des Polen fest.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 37-Jährige seinen Weg fortsetzen und muss sich nun wegen Diebstahls und Unterschlagung verantworten.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell