Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Aggressiver Mann verschmutzt S-Bahn und beleidigt und bedroht Kundenbetreuer - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

Am späten Abend des 27. Juli verunreinigte ein Mann die S4 und den Bahnsteig beim Halt in Dortmund-Lütgendortmund. Anschließend beleidigte er die Zugbegleiter und bedrohte diese mit einer Flasche. Einsatzkräfte der Bundespolizei in Dortmund schritten ein und stellten den Aggressor.

Gegen 21:50 Uhr begaben sich Bundespolizisten aus Dortmund umgehend zum Bahnhof Dortmund-Lütgendortmund. Zuvor erhielten sie die Information, dass ein Reisender die Zugbegleiter in der S4 am Bahnsteig 1 bedrohe. Vor Ort trafen die Uniformierten die Mitarbeiter der Deutschen Bahn an. Diese gaben an, dass der deutsche Staatsangehörige mehrfach auf den Boden gespuckt, anschließend den Zug kurzzeitig verlassen und dann auf den Bahnsteig uriniert habe. Er habe die Kundenbetreuer anschließend, nach Konfrontation durch diese, mit einer Glasflasche bedroht.

Anschließend sprachen die Beamten den 43-Jährigen an und forderten ihn auf, den Zug zu verlassen. Dieser Aufforderung kam er auch nach mehrmaliger Wiederholung nicht nach und reagierte weiterhin aggressiv. Aufgrund dieses Verhaltens fesselten ihn die Uniformierten und setzten den Fahrausschluss unter Anwendung von Zwang durch. Dabei beleidigte er die DB-Mitarbeiter.

Die Bundespolizisten führten den Polizeibekannten aus dem Bahnhof. Anschließend entließen sie ihn mit einem Platzverweis.

Gegen den Dortmunder leiteten die Einsatzkräfte daraufhin ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung, Beleidigung sowie Hausfriedensbruchs und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Verunreinigung einer Bahnanlage ein.

