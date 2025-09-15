POL-COE: Dülmen, Merfeld, Von-Galen-Straße/ Grauer Mercedes E350 Bluetec beschädigt
Coesfeld (ots)
Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (14.09.25) einen grauen Mercedes E350 Bluetec in Merfeld beschädigt. Gegen 12.05 Uhr stand dieser in einer Parklücke an der Von-Galen-Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.
