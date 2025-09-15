PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Kreuzweg/ Schwarzer VW Golf beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Kreuzweg einen schwarzen VW Golf beschädigt. Zwischen 19 Uhr am Samstag (13.09.25) und 10.30 Uhr am Sonntag (14.09.25) stand dieser auf einem Parkplatz vor einem Haus. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Coesfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Weitere Meldungen: Polizei Coesfeld
Alle Meldungen Alle
  • 15.09.2025 – 11:57

    POL-COE: Dülmen, Merfeld, Von-Galen-Straße/ Grauer Mercedes E350 Bluetec beschädigt

    Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Sonntag (14.09.25) einen grauen Mercedes E350 Bluetec in Merfeld beschädigt. Gegen 12.05 Uhr stand dieser in einer Parklücke an der Von-Galen-Straße. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:28

    POL-COE: Havixbeck, L550, L874/ Motorradfahrer schwer verletzt

    Coesfeld (ots) - Ein Motorradfahrer verletzte sich bei einem Verkehrsunfall am 14.09.2025, gegen 13.20 Uhr, auf der L550 in Havixbeck schwer. Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Gronau befuhr zu diesem Zeitpunkt die L550 in Fahrtrichtung Havixbeck. Im Bereich der Einmündung zur L874 beabsichtigte er seine Fahrt weiter geradeaus fortzusetzen. Eine 38-jährige Autofahrerin aus Billerbeck fuhr vor ihm und wollte ihrerseits ...

    mehr
  • 15.09.2025 – 11:11

    POL-COE: Lüdinghausen, Seppenrade, Dülmener Straße /

    Coesfeld (ots) - Drei unbekannte männliche Personen versuchten am 12.09.2025, gegen 17.15 Uhr, Waren in einem geschätzten Wert von 1500 Euro aus einem ALDI Markt auf der Dülmener Straße in Lüdinghausen, Seppenrade zu entwenden. Auf Grund einer Sicherheitsvorkehrung an dem Einkaufswagen ließen die unbekannten Täter die Ware zurück und flüchteten mit einem grauen Hyundai in Richtung Haltern. Hinweise bitte an die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren