POL-COE: Coesfeld, L 581/ Unfallbeteiligter gesucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte haben Zigaretten aus einer Vitrine im Aufenthaltsraum des Aldi gestohlen. Die Täter öffneten diese gewaltsam. Wie sie in den Raum gelangten, ist bisher nicht geklärt. Die Tatzeit liegt zwischen 10 Uhr am Montag (15.09.25) und 7.30 Uhr am Dienstag (16.09.25). Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 ...

mehr