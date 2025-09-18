PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Billerbeck, Schmiedestraße/ Einbruch in Gaststätte

Coesfeld (ots)

Unbekannte sind in eine Gaststätte an der Schmiedestraße eingebrochen. Zwischen Dienstag (16.09.25) und 9 Uhr am Mittwoch (17.09.25) öffneten die Täter gewaltsam ein Fenster. Sie entwendeten unter anderem Bargeld und Spirituosen. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell

