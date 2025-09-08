Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: 90-jährige Frau wurde mit Krückstock geschlagen
Arnsberg (ots)
Am 05.09.2025 um 11:15 Uhr beabsichtigte eine 90-jährige Arnsbergerin, einer mittellos wirkenden Frau an der Clemens-August-Straße in Arnsberg Geld zu geben. Die mittellos wirkende 59-Jährige schlug der 90-Jährigen jedoch unvermittelt zweimal mit einem Krückstock gegen den Kopf. Dadurch verletzte sie die 90-järhige Dame leicht. Die Verletzungen mussten durch den Rettungsdienst behandelt werden. Informationen zum Hintergrund zur Tathandlung liegen derzeit nicht vor.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell