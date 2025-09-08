Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Schwer verletzter Motorradfahrer
Sundern (ots)
27-jähriger Mescheder stürzte auf der L 839 zwischen Arnsberg und Hellefeld. Am 07.09.2025 um 16:35 Uhr befuhr ein 27-jähriger Motorradfahrer die L 839 aus Richtung Arnsberg kommend in Richtung Sundern-Hellefeld. In einer Kurve verlor er aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Motorrad. Er stürzte auf die Fahrbahn und zog sich so schwere Verletzungen zu, dass er in ein örtliches Krankenhaus transportiert werden musste.
