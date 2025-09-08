PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in ein Haus und Einbruch in eine Gartenhütte in Meerhof

Marsberg (ots)

Im Zeitraum vom 04.09.2025 um 17:30 Uhr bis zum 05.09.2025 um 07:15 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter die Gartenhütte in der Lange Straße auf. Dort wurde Werkzeug entwendet, mit dem der oder die Täter den Zaun zum Nachbargrundstück Am Dreswinkel aufschnitten. Auf dem dortigen Grundstück versuchte man, eine Tür und ein Fenster aufzuhebeln. Beides misslang. Außerdem wurde ein Garagentor beschädigt. Der oder die Täter gelangten nicht ins Wohnhaus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Benedikt.Teutenberg@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

