FW-KA: Wohnungsbrand im Mehrfamilienhaus in Bretten - Feuerwehr rettete verletzte Bewohner - Großeinsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei

Bretten/ Landkreis Karlsruhe (ots)

Am Mittwochmittag gegen 12:04 Uhr kam es in Bretten in der Helga-Barth-Straße zu einem Wohnungsbrand im 4. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses. Mehrere Bewohner darunter zwei Kinder retteten sich auf den Balkon der betroffenen Wohnung. Eine Bewohnerin wurde leichtverletzt und ein weiterer Bewohner wurde schwerverletzt. Insgesamt wurden sechs Personen verletzt, darunter ein Feuerwehrmann. Fünf Personen wurden vom Rettungsdienst in eine Klinik zur weiteren Untersuchung verbracht. Die Feuerwehr Bretten rettete die Bewohner über mehrere Schiebeleitern sowie über das Treppenhaus. Zur Brandbekämpfung wurden sechs Einsatztrupps mit Atemschutzausrüstung mit zwei Löschrohren eingesetzt. Ebenfalls zur Brandbekämpfung wurde die Drehleiter mit dem Wenderohr eingesetzt. Über 100 Kräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren zwischenzeitlich im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten der Feuerwehr werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen im Bereich der Helga-Barth-Straße.

