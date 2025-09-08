Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Räuberischer Diebstahl auf dem Altstadt-Fest in Brilon

Brilon (ots)

Am 07.09.2025 gegen 16:20 Uhr entwendete ein 16-Järiger einen 10-Euro-Schein, den ein 14-Jähriger in dem Moment in der Hand hielt, als er an einem Stand etwas kaufen wollte. Der Tatverdächtige rannte mit dem Geldschein weg, konnte aber durch den 14-Jährigen und zwei weiteren Jungen eingeholt werden. Auf dem Kirchplatz der Propstei-Kirche verlangten die drei, dass der Tatverdächtige das Geld zurückgibt. Stattdessen nahm der 14-jährige Syrer aus Hövelhof einen der drei in den Schwitzkasten, schubste ihn zu Boden und trat ihm in den Rücken. Der Tatverdächtige flüchtete mit dem Geld. Der angegriffene 16-jährige Deutsche wurde leicht verletzt. Unbeteiligte Zeugen konnten den Namen des Tatverdächtigen angeben. Er erschien später freiwillig in der Polizeiwache Brilon.

