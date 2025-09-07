PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Marsberg (ots)

Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr kam ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der L870 zwischen Bredelar und Giershagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Die L870 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

