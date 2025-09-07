Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit Personenschaden
Marsberg (ots)
Am Sonntag, gegen 15:30 Uhr kam ein 27-jähriger Motorradfahrer auf der L870 zwischen Bredelar und Giershagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab. Der Motorradfahrer wurde schwer verletzt und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Unfallklinik geflogen. Lebensgefahr besteht nicht. Die L870 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.
