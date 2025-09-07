POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer

Meschede (ots) - Am Freitagabend fuhr ein 40jähriger Mescheder gegen 22:30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Gehweg der Nelkenstraße. Beim Überqueren eines Garagenhofes stürzte der Radfahrer. Er stand wieder auf und fuhr in Schlangenlinien nach Hause. Hier wurde er durch Polizeibeamte angetroffen. Die Beamten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Es wurden Blutprobenentnahmen angeordnet. Durch den Sturz ...

