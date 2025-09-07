PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit einem verletzen Motorradfahrer und einem Fahrradfahrer

Brilon (ots)

Am 06.09.2025 um 15:55 Uhr befuhr ein 57-jähriger Motorradfahrer die B480 zwischen Brilon und Rüthen als ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer die Fahrbahn kreuzte und mit dem Kradfahrer kollidierte. Beide Fahrzeugführer kamen zu Fall, verletzten sich hierbei schwer und mussten mittels Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser geflogen werden. Lebensgefahr bestand bei keinem der Beteiligten. Die Straße musste während der Unfallaufnahme für ca. 4 Stunden voll gesperrt werden

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

