POL-HSK: Person bei Verkehrsunfall mit Monowheel in Meschede schwer verletzt

Meschede (ots)

Ein 33-jähriger Mann aus Bestwig befuhr mit einem Monowheel (elektrisches Einrad) die Kolpingstraße in Meschede in Fahrtrichtung Heinrichsthal. Aus unbekannten Gründen kam er hinter einem Bahnübergang nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen geschotterten Bereich und prallte gegen eine verschlossene Garage oder Garagenwand. Dabei zog er sich lebensgefährliche Verletzungen zu. Er wurde mit einem RTW in ein nahe gelegenes Krankenhaus gefahren. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam wurde eingesetzt.

Mögliche Unfallzeugen sollen sich bitte bei der unten angegebenen Dienststelle melden.

