PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Versuchter Einbruch in Garage des IBIS Hotels

Arnsberg-Neheim (ots)

Am Freitagabend bemerkte ein Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes ein aufgebrochenes Schloss an einer Garage des Hotels. In der Garage werden die Fahrräder der Hotelgäste untergestellt. Ob Fahrräder gestohlen wurden steht noch nicht fest. Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Alle Meldungen Alle
  • 06.09.2025 – 08:28

    POL-HSK: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Radfahrer

    Meschede (ots) - Am Freitagabend fuhr ein 40jähriger Mescheder gegen 22:30 Uhr mit seinem E-Bike auf dem Gehweg der Nelkenstraße. Beim Überqueren eines Garagenhofes stürzte der Radfahrer. Er stand wieder auf und fuhr in Schlangenlinien nach Hause. Hier wurde er durch Polizeibeamte angetroffen. Die Beamten bemerkten deutlichen Alkoholgeruch in seiner Atemluft. Es wurden Blutprobenentnahmen angeordnet. Durch den Sturz ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 10:21

    POL-HSK: Firmeneinbruch Im Ohl

    Arnsberg (ots) - Im Zeitraum vom 03.09.2025 um 12:00 Uhr bis zum 04.09.2025 um 08:00 Uhr verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zu einem Firmengebäude Im Ohl in Neheim. Dort versuchten der oder die Täter, einen Tresor zu öffnen. Der Tresor hielt stand, sodass es bei Sachschäden blieb. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932-90200 in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren