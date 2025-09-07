Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Motorradfahrer
Sundern (ots)
Am Sonntag, gegen 13:20 Uhr kam ein 57-jähriger Motorradfahrer, auf der L519 zwischen Endorf und Meikenbracht, aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Leitplanke. Der Fahrer wurde schwer am Bein verletzt und in ein örtliches Krankenhaus verbracht.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Leitstelle
Telefon: 0291-9020-3110
Fax: 0291-9020-3119
E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell