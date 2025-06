Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald Baar Kreis) Radmuttern gelöst (27.05.2025 - 28.05.2025)

VS-Villingen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter hat im Zeitraum des vergangenen Dienstags, 17 Uhr bis vergangenen Mittwoch, 10 Uhr an einem Anhänger die Radmuttern gelöst. Nachdem er sich unbefugt Zutritt zum Firmengelände an der Straße "Unterer Dammweg" verschaffte, löste er an dem zweiachsigen Anhänger alle Radmuttern. Ein Mitarbeiter bemerkte den Umstand beim Losfahren. Es entstand kein Sachschaden. Die Ermittlungen dauern an. Das Polizeirevier Villingen sucht, unter der Nummer 07721 / 6010 Zeugen, die Hinweise zu dem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell