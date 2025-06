Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen, L 181

Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall mit drei Autos und zwei Leichtverletzten (30.05.2025)

VS-Villingen - L 181 (ots)

Zwischen der Ortschaft Pfaffenweiler und der Stadt Villingen ist es am Freitag, gegen 9 Uhr zu einem Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten gekommen. Der 84-jährige Fahrer eines VW Golf bemerkte auf der LAndesstraße 181 zu spät, dass zwei vor ihm fahrende Autos verkehrsbedingt bremsten. Er prallte gegen das Heck des vor ihm befindlichen Skoda und schob diesen auf einen davor fahrenden VW Polo. Der Unfallverursacher und der 38-jährige Fahrer des Skoda verletzten sich durch die Kollision leicht. Rettungswagen transportierten sie ins Krankenhaus. Die 75-Jährige in dem VW Polo blieb unverletzt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 21.000 Euro und alle drei Autos mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell