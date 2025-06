Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung des Polizeipräsidium Aalen vom 01.06.2025 für den Rems-Murr-Kreis

Pfahlbronn: Schwerverletzter Motorradfahrer nach Kollision mit PKW:

Am Samstagmittag gegen 11:50 Uhr befuhr ein 20-jähriger Motorradfahrer mit seinem Kraftrad der Marke Honda die L1155 von Pfahlbronn in Richtung Welzheim. Nach dem Ortsende setzte er zum Überholen von mehreren Fahrzeugen an und übersah dabei, dass eine 86-jährige Mercedesfahrerin in diesem Moment bereits nach links in Richtung Petershaldenhof abbog und kollidierte mit dem Pkw. Der Motorradfahrer erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Der Sachschaden beträgt 13.000 Euro.

Fellbach: Zeugenaufruf nach Fahrradunfall:

Am Samstagnachmittag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 57-jähriger Pedelec-Fahrer gemeinsam mit einer weiteren Pedelec-Fahrerin den Radweg parallel zur Alten Bundesstraße von Waiblingen in Richtung Fellbach. Kurz vor der Unterführung der Schorndorfer Straße kam ihm ein bislang unbekannter Fahrradfahrer entgegen, welcher mit einem Smartphone hantierte. Als sie sich auf gleicher Höhe befanden, macht der unbekannte Fahrradfahrer einen Schlenker in Richtung des Pedelec-Fahrers und touchierte diesen. Der Pedelec-Fahrer stürzte und zog sich Schürfwunden zu. Der unbekannte Fahrradfahrer flüchtete mit seinem Fahrrad weiter in Richtung Waiblingen. Dieser fuhr ein weißes Trekkingfahrrad, war ca. 25 Jahre alt und hatte einen roten Bart. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität des unbekannten Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711/57720 zu melden.

Rudersberg: Zwei leichtverletzte Personen bei Vorfahrtsmissachtung:

Am Samstagnachmittag gegen 15:50 Uhr befuhr ein 62-jähriger Ford-Fahrer die K1877 von Steinenberg in Richtung Miedelsbach. An der Einmündung zur L1148 kollidierte er mit einem vorfahrtsberechtigten PKW VW-Golf, welcher von Miedelsbach in Richtung Michelau fuhr. Der 58-jährige VW-Fahrer und seine 57-jährige Beifahrerin wurden durch den Unfall leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt 18.000 Euro.

Berglen: Unfall unter Alkoholeinfluss:

Am frühen Sonntagmorgen gegen 02:50 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit seinem Pkw Mercedes die K1868 von Lehnenberg in Richtung Breuningsweiler. Kurz vor Breuningsweiler kam er aufgrund Alkoholeinfluss nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte er gegen eine Holzhütte am Fahrbahnrand und riss diese vollständig nieder. Anschließend kollidierte er mit einem Baum. Der alkoholisierte Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Er musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Sachschaden beträgt 50.000 Euro.

