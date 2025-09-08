Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Motorradfahrer zwischen Endorf und Meinkenbracht

Sundern (ots)

Ein Auto und ein Motorrad stießen an einer Einmündung zusammen. Am 07.09.2025 um 15:40 Uhr befuhr ein 50-jähriger Siegener die L 519 aus Richtung Meinkenbracht in Richtung Endorf. An der Einmündung nach Brenschede beabsichtigte er, mit seinem Auto nach links abzubiegen. Dabei stieß er aus bislang unbekannter Ursache mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer zusammen. Der 29-jährige Sunderaner kollidierte frontal mit dem Auto. Er wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in einer Spezialklink transportiert werden. Der Autofahrer und dessen 34-jährige Beifahrerin verletzten sich leicht. Auto und Motorrad blieben nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

