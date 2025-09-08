Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: 18-jähriger Mercedes-Fahrer in der Probezeit überschreitet die zulässige Höchstgeschwindigkeit um 83 km/h

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag, den 04.09.2025, führte gegen 19:10 Uhr ein Motorradpolizist der Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis Geschwindigkeitsmessungen auf der Straße Altes Feld in Arnsberg durch. Die dort zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt 50 km/h.

Im Rahmen der Kontrolle fiel dem Beamten ein Mercedes auf, der sich mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit näherte. Die Messung ergab eine Geschwindigkeit von 138 km/h. Nach Abzug der vorgeschriebenen Toleranz blieb eine Überschreitung von 83 km/h.

Der Fahrer, ein 18-jähriger Mann aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein, befindet sich noch in der Probezeit. Sein Verstoß wird abschließend von der zuständigen Bußgeldstelle bearbeitet. Ihn erwarten ein Bußgeld von 800 Euro, zwei Punkte in Flensburg, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie eine Verlängerung der Probezeit um zwei Jahre.

"Regelmäßige Geschwindigkeitskontrollen sind ein zentraler Baustein unserer Verkehrssicherheitsarbeit", betont der Direktionsleiter Verkehr, Polizeirat Victor Ocansey. "Zu schnelles Fahren ist Unfallursache Nummer eins und gefährdet jeden. Deshalb setzen wir ganzjährig u.a. auf gezielte Kontrollen - denn dort, wo kontrolliert wird, sinken die Geschwindigkeiten spürbar. Damit schützen wir nicht weniger als das Leben selbst."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell