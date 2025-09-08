Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
POL-HSK: Motorradfahrer in Berghausen schwer verletzt
Meschede (ots)
Ein 42-jähriger Mescheder stürzte in Berghausen. Am 07.09.2025 um 14:15 Uhr befuhr ein 42-jähriger Mescheder die Ortschaft Berghausen mit einem 125er-Crossmotorrad. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über das Motorrad. Er stürzte und verletzte sich schwer. Weil der Mann keine Fahrerlaubnis für das Motorrad hatte und das Fahrzeug nicht angemeldet war, erwartet den Fahrer zusätzlich ein Strafverfahren.
