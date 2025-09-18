Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, An der Kreuzkirche/ Unfallbeteiligte Autofahrerin gesucht

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht eine unfallbeteiligte Autofahrerin. Am Mittwoch (17.09.258) befuhr eine 26-jährige Fahrradfahrerin aus Dülmen die Lüdinghauser Straße in Fahrtrichtung Dernekamp. Gegen 17.55 Uhr fuhr die Autofahrerin von der Straße An der Kreuzkirche auf die Lüdinghauser Straße und stieß mit der Dülmenerin zusammen, wobei sie leichte Verletzungen erlitt. Die 26-Jährige lehnte eine medizinische Versorgung vor Ort ab. Die Autofahrerin fuhr weiter.

Sie wird wie folgt beschrieben:

- weiblich -Osteuropäisches Erscheinungsbild - blonde lockige Haare - schlanke Statur - mittleres Alter

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell