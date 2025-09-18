PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Münsterstraße/ Schwarzer VW Phaeton beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstag (16.09.25) einen schwarzen VW Phaeton auf dem McDonalds-Parkplatz beschädigt. Zwischen 11.05 Uhr und 11.45 Uhr stand dieser dort. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld
Pressestelle

Telefon: 02541-14-290 bis -292
Fax: 02541-14-195
http://coesfeld.polizei.nrw

