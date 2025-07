POL-MK: Geschwindigkeitsmessungen an der "Applauskurve"

Iserlohn (ots) - Polizei und Ordnungsamt haben am Mittwoch mit einem größeren Kräfteaufgebot in der Innenstadt kontrolliert. Besonders im Fokus waren E-Scooter und Fahrräder in der Fußgängerzone oder auf Gehwegen. Fahrradfahren ist in der Wermingser Straße nur außerhalb der Kern-Geschäftszeiten (zwischen 19 bis 10 Uhr) erlaubt. Die Polizei ahndete 13 ...

mehr