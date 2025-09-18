Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen/ Öffentlichkeitsfahndung nach Schockanruf

Coesfeld (ots)

Die Polizei sucht mit einer Öffentlichkeitsfahndung nach einer Frau, die am 9. Juli eine 88-jährige Frau betrogen haben soll. Die Seniorin erhielt einen sogenannten "Schockanruf" einer angeblichen Staatsanwältin. Diese teilte mit, dass die Tochter der Geschädigten einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und eine junge Mutter von zwei Kindern getötet hätte.

Darum sei diese nun in Haft und könne nur nach Zahlung einer hohen Kaution entlassen werden. Die Geschädigte durfte die Telefonverbindung nicht unterbrechen und packte weisungsgemäß Bargeld in eine Tüte. An der offenen Haustür erschien die gesuchte Frau gegen 17.45 Uhr.

Ein Foto der Frau ist im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/180580

Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell